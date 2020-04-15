- 12:35 Новая волна сепаратизма или шаг к диктатуре: озвучены тревожные сценарии для Украины
- 12:34 Больно смотреть: в сети показали видео последствий масштабных пожаров в Чернобыльской зоне
- 12:32 Чистый четверг 2020: поздравления, открытки, смс
- 12:31 Доллар снова подорожает: прогноз на ближайшую неделю
- 12:25 «Козел»: Лионель Месси получил самое необычное прозвище в карьере
- 12:07 Обмен пленными состоится до Пасхи: в ОБСЕ рассказали о важной договоренности
- 11:57 От коронавируса умер глава села на Прикарпатье
- 11:54 Брифинг Виталия Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: онлайн-трансляция
- 11:52 Из-за коронавируса семейное празднования дня рождения завершилось смертью трех человек
- 11:52 В разгар эпидемии коронавируса в московском метро образовались огромные очереди: сеть взбудоражили фото
- 11:43 Яка різниця між навчанням в університетах Великобританії та США?
- 11:41 Дети довели до слез 71-летнюю Пугачеву
Дети довели до слез 71-летнюю Пугачеву (видео)
Знаменитая певица Алла Пугачева в свой день рождения получает многочисленные поздравления от родных, друзей и поклонников. Ее трогательно поздравил в сети бывший муж Филипп Киркоров.
Супруг Максим Галкин с детьми приготовили для именинницы особенный подарок. Дети нарисовали для звездной мамы картину с пожеланиями, Гарик сам надул праздничные шарики. Когда Алла Борисовна спустилась на кухню, ее уже ждал торт со свечами, нарядные дети читали стихи с поздравлениями. Аллу Борисовну так растрогали слова детей, что она не смогла сдержать эмоций.
«Довели мать до слез», — сказала она, обнимая сына и дочь.
Все это снимал на телефон Максим Галкин. Трогательным видео он поделился на своей странице в Instagram. «С днем рождения, любимая», — подписал он видео. Подписчики оставляют в комментариях множество пожеланий.
Напомним, 70-летний юбилей Алла Борисовна отмечала с размахом, впервые за 10 лет дала сольный концерт, а затем собрала звездных друзей в ресторане.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...