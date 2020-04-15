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Шоу-бизнес

Дети довели до слез 71-летнюю Пугачеву (видео)

11:41 15 апреля 2020 551
Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Знаменитая певица Алла Пугачева в свой день рождения получает многочисленные поздравления от родных, друзей и поклонников. Ее трогательно поздравил в сети бывший муж Филипп Киркоров.

Супруг Максим Галкин с детьми приготовили для именинницы особенный подарок. Дети нарисовали для звездной мамы картину с пожеланиями, Гарик сам надул праздничные шарики. Когда Алла Борисовна спустилась на кухню, ее уже ждал торт со свечами, нарядные дети читали стихи с поздравлениями. Аллу Борисовну так растрогали слова детей, что она не смогла сдержать эмоций.

«Довели мать до слез», — сказала она, обнимая сына и дочь.

Все это снимал на телефон Максим Галкин. Трогательным видео он поделился на своей странице в Instagram. «С днем рождения, любимая», — подписал он видео. Подписчики оставляют в комментариях множество пожеланий.

Напомним, 70-летний юбилей Алла Борисовна отмечала с размахом, впервые за 10 лет дала сольный концерт, а затем собрала звездных друзей в ресторане.

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