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Шоу-бизнес

"Миллион за рождение сына": Даша Астафьева получила неожиданное предложение (видео)

16:34 16 апреля 2020 452
Даша Астафьева
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Известная актриса и певица Даша Астафьева, засветившая ранее упругие ягодицы, рассказала о необычных предложениях от мужчин. Она не скрывает, что с ней хотели близости за деньги, просили о рождении ребенка. За это предлагали баснословные деньги. Откровенными признаниями артистка поделилась в прямом эфире с Олей Поляковой.

По словам Даши, один из поклонников обещал ей миллион долларов, если она родит от него мальчика. Также Астафьевой предлагали и предлагают секс за деньги. Она даже озвучила расценки.

«Мне так много раз это предлагали. Ни разу не согласилась. Боялась, что это съемки передачи, где разводят звезд. В последний раз Юрию Никитину предлагали 1,5 миллиона долларов», — рассказала Даша Астафьева.

Также поклонники осыпали ее дорогими подарками, предлагали быть содержанкой.

«Мне предложили стать содержанкой — готовы были платить 600 тысяч долларов каждый месяц. Я говорю: „Подождите, а что я должна делать?“. Это ведь реально конкретные деньги. Неужели вам нужен только секс? Меня это как-то смутило. До сих пор считаю, что это все передачи, где разводят», — рассказала Астафьева.

Напомним, Даша Астафьева счастлива в отношениях с Артемом Кимом, с которым уже несколько лет живет под одной крышей. Ранее пара говорила о свадьбе, но сейчас Даша говорит, что перехотела замуж.

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