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Ягодицы Даши Астафьевой взорвали Instagram (фото)
Известная украинская модель и певица Даша Астафьева, которая недавно показала голое фото, восхитила своих поклонников в Instagram идеальными ягодицами.
Астафьева показала несколько фото, на которых демонстрирует стройную фигуру, но внимание пользователей соцсети привлекла именно эта часть тела.
«Ну, что за красота», «Ух, какой орех знатный», «Вот это щёки», «Не могу сдержаться: Ну хороша же‼️ Как хороша», «Булочки», — пишут комментаторы.
Они также интересуются, какие упражнения помогают Даше держать себя в прекрасной форме.
Ну, а пока Астафьева не раскрыла секрет, предлагаем вам советы других звезд, пятые точки которых выглядят «на все пять». Так, недавно Настя Каменских показала, как качает ягодицы.
А еще секретами поделился тренер 50-летней красотки Джей Ло.
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