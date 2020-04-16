27.10 / 27.44 29.19 / 29.81
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Российская актриса жестоко избила дочь из-за алкоголя

17:20 16 апреля 2020 357
Вера Воронкова
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российская актриса театра и кино Вера Воронкова избила 13-летнюю дочь Машу так, что девочка оказалась в больнице.

Об этом пишет телеграм-канал Mash.

По информации канала, избила дочь, которая спрятала от нее алкоголь. Девочка позвонила старшему брату, который и отвез ее в травмпункт. У Марии диагностировали закрытую черепно-мозговую травму головы, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и живота.

Делом занялись правоохранители, сама актриса пока ничего не комментировала.

Вера Воронкова родила дочь в 43 года. По ее словам, она очень хотела быть идеальной матерью, но, как и после рождения старшего ребенка, усидела в декрете только неделю.

Воронкова

Воронкова с сыном Иваном

Дочь Воронковой

Дочь Воронковой

Актриса снималась в картинах «Время танцора», «Любовник», «Предчувствие», «Утомленные солнцем-2», «Без мужчин» и многих других.

Напомним, что ранее в одном из сел Белгород-Днестровского района Одесской области мать избила дочь и приковала ее цепью.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Вера Воронкова

Российская актриса жестоко избила дочь из-за алкоголя

Пасха

"Согласно поверью, если паска во время выпечки треснет, хозяйку целый год будут преследовать неудачи"

пожар в Чернобыле

В Киеве спасают пожарного, тяжело пострадавшего в Чернобыльской зоне

Закон об изменениях регламента Рады заблокирован: что произошло

Закон об изменениях регламента Рады заблокирован: что произошло

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер