Российская актриса жестоко избила дочь из-за алкоголя

Шоу-бизнес

Российская актриса театра и кино Вера Воронкова избила 13-летнюю дочь Машу так, что девочка оказалась в больнице.

Об этом пишет телеграм-канал Mash.

По информации канала, избила дочь, которая спрятала от нее алкоголь. Девочка позвонила старшему брату, который и отвез ее в травмпункт. У Марии диагностировали закрытую черепно-мозговую травму головы, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и живота.

Делом занялись правоохранители, сама актриса пока ничего не комментировала.

Вера Воронкова родила дочь в 43 года. По ее словам, она очень хотела быть идеальной матерью, но, как и после рождения старшего ребенка, усидела в декрете только неделю.

Воронкова с сыном Иваном

Дочь Воронковой

Актриса снималась в картинах «Время танцора», «Любовник», «Предчувствие», «Утомленные солнцем-2», «Без мужчин» и многих других.

Напомним, что ранее в одном из сел Белгород-Днестровского района Одесской области мать избила дочь и приковала ее цепью.

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