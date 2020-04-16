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Российская актриса жестоко избила дочь из-за алкоголя
Российская актриса театра и кино Вера Воронкова избила 13-летнюю дочь Машу так, что девочка оказалась в больнице.
Об этом пишет телеграм-канал Mash.
По информации канала, избила дочь, которая спрятала от нее алкоголь. Девочка позвонила старшему брату, который и отвез ее в травмпункт. У Марии диагностировали закрытую черепно-мозговую травму головы, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и живота.
Делом занялись правоохранители, сама актриса пока ничего не комментировала.
Вера Воронкова родила дочь в 43 года. По ее словам, она очень хотела быть идеальной матерью, но, как и после рождения старшего ребенка, усидела в декрете только неделю.
Воронкова с сыном Иваном
Дочь Воронковой
Актриса снималась в картинах «Время танцора», «Любовник», «Предчувствие», «Утомленные солнцем-2», «Без мужчин» и многих других.
Напомним, что ранее в одном из сел Белгород-Днестровского района Одесской области мать избила дочь и приковала ее цепью.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!