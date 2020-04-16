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В гостиницах Киева зажгли свет в окнах пустующих номеров: что это за акция
Гостиницы Киева поддержали глобальный проект Light4U, целью которого является выражение солидарности с городами мира, попавшими в кризис из-за пандемии коронавируса.
15 апреля киевские отельеры выразили солидарность с коллегами из Будапешта, засветив в окнах пустующих номеров надпись «4U!». В т.ч. к акции присоединились гостиницы Premier Palace Hotel, Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska, Radisson Blu Hotel, Kyiv Podil, President Hotel и отель «Турист».
В окнах пустующих номеров гостиниц Будапешта огни появились 30 марта.
Напомним, в сети появилось забавное видео антикоронавирусного танца украинских медиков.
Они поддержали новый танцевальный флешмоб, который приобрел всемирный характер.
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В реабилитационном центре в Полтаве 17-летний воспитанник едва не убил ребенка: подробности ЧП (видео)
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..