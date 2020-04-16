Общество и люди

В гостиницах Киева зажгли свет в окнах пустующих номеров: что это за акция

Гостиницы Киева поддержали глобальный проект Light4U, целью которого является выражение солидарности с городами мира, попавшими в кризис из-за пандемии коронавируса.

15 апреля киевские отельеры выразили солидарность с коллегами из Будапешта, засветив в окнах пустующих номеров надпись «4U!». В т.ч. к акции присоединились гостиницы Premier Palace Hotel, Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska, Radisson Blu Hotel, Kyiv Podil, President Hotel и отель «Турист».

В окнах пустующих номеров гостиниц Будапешта огни появились 30 марта.

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