Никаких масок и дистанций: в центре Одессы устроили раздачу бесплатных куличей (фото)

Общество и люди

Несмотря на принимаемые правительством постановления о категорическом запрете в период карантина массовых мероприятий, нахождения в общественных местах без защитных медицинских масок, украинцы все равно пытаются всячески обойти закон.

16 апреля в центре Одессы (возле столовой для малоимущих, что при храме на улице Леонтовича) образовалась толпа людей, которые пришли за бесплатными пасхальными куличами. Люди были без масок, стояли очень близко друг от друга, тем самым нарушая карантинные ограничения.

Одесситы прокомментировали происходящее в сети:

«Бесплатный сыр бывает в мышеловке, а бесплатные куличи — в церкви. Последствия от подобных мероприятий могут стать просто непредсказуемыми. Вернее, печальными…», — замечает одессит Юрий Дегтяренко.

«Вера, она либо есть, либо ее нет… И все эти поповские обряды, не описанные даже в Библии, никакого отношения к истинной ВЕРЕ не имеют… За какие такие грехи пострадают те люди, которые соблюдают карантинные меры? Мы так никогда не выйдем из карантина! И убьет нас не вирус, а человеческая тупость и недоразвитость», — твердит одесситка Наталья Эртнова.

Отметим, в пасхальную ночь в Одессе будут работать 28 крупных храмов Московского патриархата. Также священники будут освящать пасхальные корзины в различных кварталах города.

Напомним, что Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин после подтверждения более 90 случаев заболевания коронавирусом. Также ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти от коронавируса монаха Киево-Печерской лавры.

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