- 01:09 Страстная пятница 2020: что нельзя делать в этот день
- 00:46 Принцесса стала медсестрой: в Швеции супруга наследника престола помогает бороться с COVID-19
- 00:17 Умирать будут по 20 человек в день: эпидемиолог рассказала, когда наступит пик смертности от COVID-19
- 16.04 23:50 Уговоры не помогли: власти Грузии полностью запрещают передвижение легковых авто
- 16.04 23:28 Почти сто новых случаев COVID-19: на Буковине стремительно растет количество зараженных коронавирусом
- 16.04 23:10 Киев окутал смог: у Кличко объяснили, что происходит
- 16.04 23:07 Родина не принимает: десятки застрявших в Ираке украинцев просят Зеленского разрешить им вернуться домой
- 16.04 22:41 Даже без браслета: суд отпустил бывшего бойца "Омеги", обвиняемого в расстреле евромайдановцев
- 16.04 22:31 Умер знаменитый актер, сыгравший шерифа в "Рэмбо: Первая кровь"
- 16.04 22:06 Врач киевского "Охматдета" заработал на крови миллион гривен: прокуратура рассказала как
- 16.04 21:58 Хроники коронавируса: главные события в мире 16 апреля (обновляется)
- 16.04 21:55 Никаких масок и дистанций: в центре Одессы устроили раздачу бесплатных куличей
Умирать будут по 20 человек в день: эпидемиолог рассказала, когда наступит пик смертности от COVID-19
В случае, если карантин в Украине не будет отменен, и наши сограждане не вздумают в массовом порядке отправиться на Пасху в церковь и на шашлыки во время майских праздников, то страна достигнет пика заболеваемости коронавирусной болезнью 2−5 мая, а пика смертности можно ожидать 3−8 мая.
Такой прогноз в интервью «Радіо Свобода» высказала директор Института эпидемиологии и инфекционных болезней НАН Украины Виктория Задорожная.
По словам Задорожной, предыдущий прогноз, предусматривающий, что пик заболеваемости придется на вторую декаду апреля, касался ситуации «если бы противоэпидемические и профилактические меры не применялись».
«Они, к счастью, применены вовремя в нашей стране. И сейчас мы видим, что интенсивность эпидемического процесса у нас гораздо ниже, чем в тех странах, где карантинные меры не применили своевременно: Италия, Испания, США и так далее», — считает Задорожная.
Учтя изменившуюся на данный момент ситуацию, ученые скорректировали свой первый прогноз и теперь полагают, что пик заболеваемости может наступить в первых числах мая — это, опять-таки, в случае сохранения карантина.
«Если будет сохраняться такая ситуация, как сейчас, меры карантина будут соблюдать и при этом Пасху и майские праздники не повлияют на нарушение карантина, то пик заболеваемости придется на 2−5 мая», — рассказала директор Института эпидемиологии и инфекционных болезней.
При этом пике летальности, по мнению Виктории Задорожной, придется на 3−8 мая. При этом смертность от коронавируса, будет «небольшой» — до 20 человек в день.
«Ну, к счастью, эти цифры небольшие… Это во время пика, но я говорю снова, что это ориентировочные данные, потому что мы не могли использовать более точные данные», — уточнила эксперт.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на утро четверга, 16 апреля, в Украине подтвержден 4161 случай COVID-19. Зафиксированы 116 случаев с летальным исходом и 186 случаев выздоровления пациентов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Умирать будут по 20 человек в день: эпидемиолог рассказала, когда наступит пик смертности от COVID-19
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт