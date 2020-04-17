Украина

Умирать будут по 20 человек в день: эпидемиолог рассказала, когда наступит пик смертности от COVID-19

В случае, если карантин в Украине не будет отменен, и наши сограждане не вздумают в массовом порядке отправиться на Пасху в церковь и на шашлыки во время майских праздников, то страна достигнет пика заболеваемости коронавирусной болезнью 2−5 мая, а пика смертности можно ожидать 3−8 мая.

Такой прогноз в интервью «Радіо Свобода» высказала директор Института эпидемиологии и инфекционных болезней НАН Украины Виктория Задорожная.

По словам Задорожной, предыдущий прогноз, предусматривающий, что пик заболеваемости придется на вторую декаду апреля, касался ситуации «если бы противоэпидемические и профилактические меры не применялись».

«Они, к счастью, применены вовремя в нашей стране. И сейчас мы видим, что интенсивность эпидемического процесса у нас гораздо ниже, чем в тех странах, где карантинные меры не применили своевременно: Италия, Испания, США и так далее», — считает Задорожная.

Учтя изменившуюся на данный момент ситуацию, ученые скорректировали свой первый прогноз и теперь полагают, что пик заболеваемости может наступить в первых числах мая — это, опять-таки, в случае сохранения карантина.

«Если будет сохраняться такая ситуация, как сейчас, меры карантина будут соблюдать и при этом Пасху и майские праздники не повлияют на нарушение карантина, то пик заболеваемости придется на 2−5 мая», — рассказала директор Института эпидемиологии и инфекционных болезней.

При этом пике летальности, по мнению Виктории Задорожной, придется на 3−8 мая. При этом смертность от коронавируса, будет «небольшой» — до 20 человек в день.

«Ну, к счастью, эти цифры небольшие… Это во время пика, но я говорю снова, что это ориентировочные данные, потому что мы не могли использовать более точные данные», — уточнила эксперт.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на утро четверга, 16 апреля, в Украине подтвержден 4161 случай COVID-19. Зафиксированы 116 случаев с летальным исходом и 186 случаев выздоровления пациентов.

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