Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма сидят на карантине без гаджетов (фото)

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Дети британского принца Уильяма и Кейт Миддлтон сидят на карантине без гаджетов. 38-летняя Кейт крайне строго следит за экранным временем шестилетнего принца Джорджа, четырехлетней принцессы Шарлотты и принца Луи, которому 23 апреля исполнится два года. И старается свести пребывание сыновей и дочери перед любыми экранами к минимуму. Герцогиня Кембриджская не позволяет своим детям иметь собственные смартфоны и планшеты. Вместо этого она старается, чтобы они чаще гуляли, занимались рисованием, мастерили поделки и занимались другими видами творчества.

Об этом журналу OK! рассказала хорошо знакомая с семейство Кембриджей королевский эксперт Кэти Николл.

По ее словам, имение Уильяма и Кейт Анмер-холл в графстве Норфолк предоставляет отличные возможности для малышей развлекаться на открытом воздухе. У них есть различные «лазалки», качели, а также пруд. У каждого из детей также имеется собственный участок огорода, где они выращивают овощи и другие растения.

В настоящее время семья готовится к будущему дню рождения Луи. Старшие брат и сестра изготавливают для него самодельные открытки и подарки. А Кейт собирается лично испечь торт на праздник, который в этом году из-за самоизоляции пройдет в максимально узком семейном кругу.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям нанесли виртуальный визит в школу.

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