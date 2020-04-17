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Украина

В Минздраве объяснили, почему запретили работу рынков

8:29 17 апреля 2020 150
Рынок
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, ранее называвший условия для возобновления работы рынков в условиях карантина, объяснил, чем было вызвано постановление с рекомендацией местным органам власти запретить их функционирование.

«Когда мы выдавали предыдущее постановление, которым рекомендовали открывать рынки при определенных условиях, то преследовали цель — доступность к продуктам малообеспеченным слоям населения. В то же время некоторые органы местного самоуправления восприняли это постановление как руководство к действию и открыли почти все рынки», — цитирует замминистра здравоохранения «Интерфакс-Украина».

По словам Виктора Ляшко, Нацполиция зафиксировала целый ряд нарушений в работе рынков. Из-за этого и приняли решение об отзыве постановления, которое разрешало их работу. Что же касается небольших населенных пунктов, где рынки зачастую являются единственным местом, где можно купить продукты, Ляшко посоветовал местным жителям «спрашивать у органов местного самоуправления». «Сегодня у меня на кону стоит вопрос сдерживания коронавирусного заболевания», — заявил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ, в Херсонской области фермеры жалуются, что из-за закрытия рынков не могут продавать свою продукцию, которую они вынуждены уничтожать.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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