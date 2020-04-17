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Киев вошел в тройку самых "грязных" городов мира
В пятницу, 17 апреля, Киев, который накануне накрыло мощной пылевой бурей, вновь признали городом с воздухом, одним из наиболее загрязненных в мире — столица Украины занимает вторую позицию в рейтинге.
Так, на ресурсе IQAir, отслеживающем качество воздуха в крупнейших городах мира, Киев (уровень загрязненности составил 163 пункта) пропустил вперед лишь китайский Чонгкинг (Chongqing).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», уровень загрязненности воздуха в Киеве можно отследить онлайн — на карте SaveEcoBot, на которой указаны станции мониторинга в разных района столицы.
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