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Украина

"Неохотно отпускают военных": у Зеленского объяснили особенности обмена пленными с боевиками

9:11 17 апреля 2020 442
Обмен пленными
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Тот факт, что среди переданных боевиками пленных, вернувшихся на подконтрольные правительству Украины территории, было всего лишь двое военнослужащих, объясняется позицией оккупационных администраций, «неохотно» отпускающих военных.

Об этом в интервью «Обозревателю» заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. «Это уже деликатная материя переговоров гуманитарной группы Трехсторонней контактной группы. Но этапы есть, 10, 20, 30… Всех будем забирать», — отметил он и подчеркнул важность того, что информация о ходе переговоров должна оставаться конфиденциальной: «Публикация списков, обсуждение — это только усложняет работу переговорной команды… Любые переговоры — это торги. Они торгуются, они смотрят, кто ценен, они читают СМИ, читают интернет. Когда ставки растут, это усложняет процесс переговоров».

Что же касается 20 человек, которых боевики передали украинским властям, а также четверых, отказавшихся покидать подконтрольные правительству территории, то они находятся «в охраняемом месте» на обсервации.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,обмен пленными 16 апреля 2020 года проходил в два этапа — в районе оккупированной Горловки (Донецкая область) и в районе города Счастье (Луганская область).

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