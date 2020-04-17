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- 09:11 "Неохотно отпускают военных": у Зеленского объяснили особенности обмена пленными с боевиками
"Неохотно отпускают военных": у Зеленского объяснили особенности обмена пленными с боевиками
Тот факт, что среди переданных боевиками пленных, вернувшихся на подконтрольные правительству Украины территории, было всего лишь двое военнослужащих, объясняется позицией оккупационных администраций, «неохотно» отпускающих военных.
Об этом в интервью «Обозревателю» заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. «Это уже деликатная материя переговоров гуманитарной группы Трехсторонней контактной группы. Но этапы есть, 10, 20, 30… Всех будем забирать», — отметил он и подчеркнул важность того, что информация о ходе переговоров должна оставаться конфиденциальной: «Публикация списков, обсуждение — это только усложняет работу переговорной команды… Любые переговоры — это торги. Они торгуются, они смотрят, кто ценен, они читают СМИ, читают интернет. Когда ставки растут, это усложняет процесс переговоров».
Что же касается 20 человек, которых боевики передали украинским властям, а также четверых, отказавшихся покидать подконтрольные правительству территории, то они находятся «в охраняемом месте» на обсервации.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,обмен пленными 16 апреля 2020 года проходил в два этапа — в районе оккупированной Горловки (Донецкая область) и в районе города Счастье (Луганская область).
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