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Общество и люди

На Львовщине в разгар карантина устроили массовое шествие: многие были без масок

12:12 17 апреля 2020 884
Церковный ход в Самборе
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Самборе (Львовская область, где по состоянию на 17 апреля зафиксировано 203 случая COVID-19, в том числе и 8 летальных) прихожане и служители храма Рождества Пресвятой Богородицы в условиях карантина устроили массовое шествие.

«Где маски на участниках массового мероприятия? Где социальная дистанция? Где полиция, которая не способна удержать религиозные общины от нарушения карантина, но могла бы хоть заставить людей держать дистанцию и надеть маски? Самбор — это Украина? Законы Украины там действуют?» — пишет в социальных сетях журналистка Виктория Балицкая и выкладывает на своей страничке в Facebook фотографии с мероприятия.

Следует отметить, что некоторые люди таки были в защитных масках, но шли достаточно плотной колонной.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», глава Львовского городского управления здравоохранения Владимир Зуб рассказывал, что более половины заболевших COVID-19 львовян находятся на самоизоляции, и что у них отсутствуют симптомы заболевания.

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