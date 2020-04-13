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Шоу-бизнес

Сама это не ем: Настя Каменских рассказала о коронном блюде

12:29 13 апреля 2020 208
Настя Каменских
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярная певица Настя Каменских на карантине проводит время с пользой. Она считает, что в этот период каждый получил возможность передохнуть и изменить себя в лучшую сторону. Певица разработала свою систему тренировок и показывает на своем примере, как нужно работать над разными группами мышц. Более того, певица не позволяет себе лишнего и строго придерживается здорового питания, сама готовит и занимается домашними делами.

«Я люблю готовку и дела по дому. Для меня это своего рода медитация (смеется. — Авт.). Тщательно слежу за питанием, ем здоровую пищу и на время карантина мой рацион остался прежним», — рассказала Каменских «ФАКТАМ».

Настя не скрывает, что очень редко балует себя «запрещенными» блюдами, к которым относит свою любимую пасту, готовить которую научилась, когда жила в Италии. Вкусностями она угощает гостей.

«Я готовлю ее только для гостей, на праздники, а сама ем очень редко, так как это достаточно жирное блюдо. На самом деле, я умею готовить все виды паст по эксклюзивным рецептам — научилась этому мастерству, когда жила в Италии», — призналась Настя.

Она подчеркивает, что во время карантина важно укреплять свой иммунитет.

«Питание должно быть сбалансированным, насыщенным овощами и фруктами, чтобы организм получал все необходимые полезные вещества. Отложите вредную еду на время после карантина», — советует певица.

Подробнее о том, как Настя Каменских с мужем Потапом проводят время на карантине, чем занимаются, какие смотрят фильмы и читают книги, читайте в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ».

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