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- 14:31 Вместе мы сила: Настя Каменских разработала систему тренировок на карантине
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Вместе мы сила: Настя Каменских разработала систему тренировок на карантине
Певица Настя Каменских на карантине предлагает своим поклонникам заняться физической формой. Она провела первую тренировку онлайн и получила множество отзывов и просьб помочь скинуть лишние килограммы и привести в тело в порядок. Настя вместе со своим личным тренером разработала систему упражнений и предлагает заниматься вместе с ней.
«Вместе мы сила! Поэтому сейчас нам особенно важно поддерживать друг друга и мотивировать! Я знаю, что вы осознанно относитесь к своему здоровью и здоровью других и остаетесь дома, хоть это и нелегко», — написала певица в Instagram.
«Будем делать вам тонкие талии, упругие Ким, стройные ножки и подтянутые ручки!», — пообещала Каменских.
Своей спортивной фигурой ранее похвасталась Ани Лорак. А вот накачанные ягодицы Светланы Лободы вызвали бурное обсуждение в сети.
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