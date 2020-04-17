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Пасха-2020: онлайн-трансляция праздничного богослужения УПЦ МП (видео)
В воскресенье, 19 апреля, православные христиане отмечают Пасху. В связи с пандемией коронавируса в Украине запрещены массовые мероприятия — президент Владимир Зеленский призвал верующих воздержаться от посещения храмов и отдать предпочтение просмотру онлайн-трансляции праздничного богослужения.
Богослужение в честь Светлого Христова Воскресения УПЦ МП проведет в ночь с 18 на 19 апреля с 23.00 до 3.00.
Окно трансляции появится перед началом богослужения.
Напоминаем, что из-за массовых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин — с 4 апреля прекратили публичные богослужения, полностью переведя их в онлайн.
Киевская городская комиссия по чрезвычайным ситуациям также приняла решение о введении карантина на территории Свято-Троицкого Ионинского монастыря.
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