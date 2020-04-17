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Ионинский монастырь закрыли на карантин: что произошло
Киевская городская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о введении карантина на территории Ионинского монастыря, где накануне зарегистрировали три случая инфицирования COVID-19. Об этом на брифинге 17 апреля сообщил мэр Виталий Кличко.
По его словам, медики продолжают осматривать служителей монастыря.
«Хочу сообщить, что комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о введении карантина на всей территории Ионинского монастыря. Там раньше обнаружили нескольких больных и сейчас работают бригады санитарных врачей», — сказал Кличко.
Кроме того, по его словам, в Киево-Печерской Лавре 16 апреля зафиксировали новые 7 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Напомним, Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин еще 13 апреля, когда среди служителей были выявлены 63 носителя коронавируса. На данный момент их количество приближается к 100.
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