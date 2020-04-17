Украина

Ветер утихнет, но будет прохладно: синоптик рассказала о погоде на Пасху

Северо-западный ветер, который снова спровоцировал пожары в Киевской и Житомирской областях и принес в столицу вместе с пылью запах гари, накануне Пасхи немного утихнет, станет умеренным, порывистым, но не штормовым.

Синоптик Наталья Диденко пишет, что и на Пасху направление ветра остается прежним, но в воскресенье, 19 апреля, он стихнет. На всей территории Украины 18 апреля и на Пасху в большинстве областей ожидается сухая погода.

В ночь на субботу на юге, кроме Крыма, местами — дождь, а в воскресенье небольшой дождь пройдет в северных областях и вечером 19 апреля в Одесской области.

Ветер западный, северо-западный, 5−12 м / с, 18 апреля в восточных областях порывы до 15 м / с.

Температура воздуха в Украине ночью 1 + 6 градусов, на севере местами заморозки 0−3 градуса, днем ​​+11 + 16 градусов, в северных областях + 9 + 13 градусов.

В понедельник, 20 апреля, снова ожидается усиление ветра до штормовых порывов. Он продолжит бушевать еще и 21−22 апреля.

В Киеве в субботу, 18 апреля, будет преобладать сухая воздушная масса. 19 апреля, на Пасху, также в основном сухо, но вечером возможен дождь. Дожди в столице вероятны с 20 по 23 апреля.

В Киеве и области направление ветра с западного и северо-западного поменяется на юго-западное ориентировочно с 26−27 апреля.

18−19 апреля в столице днем ​​будет около +12 градусов, ночью гораздо прохладнее.

О погоде до конца весны читайте в материале «ФАКТОВ»: «На Пасху будет тепло, но ветрено: синоптики рассказали о погоде до конца весны».

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter