Зеленский выступает в эфире ток-шоу "Свобода слова": онлайн-трансляция

Украина

В пятницу, 17 апреля, президент Украины Владимир Зеленский стал гостем ток-шоу «Свобода слова» Савика Шустера. В программе обсуждают карантин, который ввели из-за коронавируса, а также празднование Пасхи в условиях пандемии.

Своим видением ситуации также поделятся мэры Киева, Львова и Мариуполя — Виталий Кличко, Андрей Садовый и Вадим Бойченко.

Напомним, Зеленский принимал участие в программе Савика Шустера перед поездкой в Париж на встречу «нормандской четверки». Тогда он говорил о мире и надеялся на положительный результат переговоров.

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