27.03 / 27.38 29.06 / 29.69
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленский выступает в эфире ток-шоу "Свобода слова": онлайн-трансляция

20:45 17 апреля 2020 224
Зеленский
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В пятницу, 17 апреля, президент Украины Владимир Зеленский стал гостем ток-шоу «Свобода слова» Савика Шустера. В программе обсуждают карантин, который ввели из-за коронавируса, а также празднование Пасхи в условиях пандемии.


Своим видением ситуации также поделятся мэры Киева, Львова и Мариуполя — Виталий Кличко, Андрей Садовый и Вадим Бойченко.

Напомним, Зеленский принимал участие в программе Савика Шустера перед поездкой в Париж на встречу «нормандской четверки». Тогда он говорил о мире и надеялся на положительный результат переговоров.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Великая суббота

Великая суббота 2020: что нельзя делать перед Пасхой

Стокгольм

Как изменилась жизнь в Швеции, где не вводили жесткий карантин из-за коронавируса — рассказ украинки из Стокгольма

люди

Украинцы массово возвращаются из Европы: появилось видео ажиотажа на границе

полиция

В Днепре прямо посреди улицы умер молодой патрульный

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер