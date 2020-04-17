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Зеленский выступает в эфире ток-шоу "Свобода слова": онлайн-трансляция
В пятницу, 17 апреля, президент Украины Владимир Зеленский стал гостем ток-шоу «Свобода слова» Савика Шустера. В программе обсуждают карантин, который ввели из-за коронавируса, а также празднование Пасхи в условиях пандемии.
Своим видением ситуации также поделятся мэры Киева, Львова и Мариуполя — Виталий Кличко, Андрей Садовый и Вадим Бойченко.
Напомним, Зеленский принимал участие в программе Савика Шустера перед поездкой в Париж на встречу «нормандской четверки». Тогда он говорил о мире и надеялся на положительный результат переговоров.
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