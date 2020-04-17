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Украина

Модернизированный танк Т-72 прошел под водой 10 метров: впечатляющее видео

19:31 17 апреля 2020 64
танк
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Украине провели подводный этап испытания модернизированного танка Т-72 — образец танка погрузили в водоем на глубину 5 метров, где он успешно преодолел 10-метровую дистанцию.

Модернизированный Т-72 имеет увеличенную массу, на нем установлен более мощный двигатель, заменены элементы ходовой части и добавлена ​​система видеопарковки для упрощения маневрирования.

На Т-72 также установлен прибор ночного видения с электронно-оптическими преобразователями и ночной прицел с возможностью ведения огня управляемой ракетой. Кроме того, танк оснащен комплектом современной цифровой радиостанции и спутниковой навигационной системы, что позволит более эффективно применять вооружение машины при ведении боевых действий.


Следующим этапом, сообщили в «Укроборонпроме», планируется выполнение стрельб из закрытой зенитной установки и управляемой ракетой.

Ранее на полигоне «Десна» в Черниговской области испытали ходовые характеристики танка. Эти технические характеристики испытывались во время вождения на грунтовой и бетонной дороге и на пересеченной местности. Все программы испытаний выполнены успешно.

Напомним, в конце марта в Украине провели новые испытания авиационной управляемой ракеты Х-29Т. Ранее военные успешно испытали новую ракетную систему «Ольха-М», которая поразила цель на расстоянии 110 километров.




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Модернизированный танк Т-72 прошел под водой 10 метров: впечатляющее видео

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