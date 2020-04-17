- 19:37 Прикована к кровати: появились неутешительные новости о больной Бабкиной
- 19:37 Как изменилась жизнь в Швеции, где не вводили жесткий карантин из-за коронавируса — рассказ украинки из Стокгольма
- 19:31 Модернизированный танк Т-72 прошел под водой 10 метров: впечатляющее видео
- 19:24 Еще один нардеп вылечился от коронавируса
- 19:11 София Ротару показала свою маму
- 18:51 Смог из Киева накроет другие области Украины: что об этом известно
- 18:39 Вандалы отличились новой выходкой в Харькове
- 18:19 Мастерица на все руки: Свитолина показала, как тренируется на карантине
- 18:09 В Киевской духовной академии зафиксировали вспышку коронавируса
- 17:53 Карантин в Украине могут продлить: в Минздраве назвали условие
- 17:40 Концентрация пыли в воздухе в Днепре значительно выше нормы: как уберечься
- 17:13 В Украине активизировались мошенники, наживающиеся на пожарах в Чернобыльской зоне
Модернизированный танк Т-72 прошел под водой 10 метров: впечатляющее видео
В Украине провели подводный этап испытания модернизированного танка Т-72 — образец танка погрузили в водоем на глубину 5 метров, где он успешно преодолел 10-метровую дистанцию.
Модернизированный Т-72 имеет увеличенную массу, на нем установлен более мощный двигатель, заменены элементы ходовой части и добавлена система видеопарковки для упрощения маневрирования.
На Т-72 также установлен прибор ночного видения с электронно-оптическими преобразователями и ночной прицел с возможностью ведения огня управляемой ракетой. Кроме того, танк оснащен комплектом современной цифровой радиостанции и спутниковой навигационной системы, что позволит более эффективно применять вооружение машины при ведении боевых действий.
Следующим этапом, сообщили в «Укроборонпроме», планируется выполнение стрельб из закрытой зенитной установки и управляемой ракетой.
Ранее на полигоне «Десна» в Черниговской области испытали ходовые характеристики танка. Эти технические характеристики испытывались во время вождения на грунтовой и бетонной дороге и на пересеченной местности. Все программы испытаний выполнены успешно.
Напомним, в конце марта в Украине провели новые испытания авиационной управляемой ракеты Х-29Т. Ранее военные успешно испытали новую ракетную систему «Ольха-М», которая поразила цель на расстоянии 110 километров.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!