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Врач из Италии дала 7 советов, как не стать жертвой смертельного коронавируса

В последние недели Италия стала эпицентром пандемии коронавируса в мире: только за предыдущие сутки количество умерших в стране составило 627.

Тем не менее, многим итальянцам удается спастись в этой вакханалии смерти. О том, что они для этого делают, изданию Bild рассказала 46-летняя врач Франческа Манджяторди из отделения неотложной помощи больницы Maggiore (Кремона).

Свой рассказ она оформила в семь советов о том, что следует предпринимать для того, чтобы не поддаться смертельному заболеванию.

Оставаться дома. По словам Манджяторди, пациенты с легкими симптомами респираторных болезней регулярно посещают медучреждения, чтобы провериться, что очень опасно, — они могут заразиться коронавирусом.

«Если мы хотим остановить вирус, нам в первую очередь нужно ограничить контакты с другими. Если ближайшие две недели все будут находиться дома, врачи получат хороший шанс остановить распространение вируса и взять ситуацию под контроль», — пояснила итальянский медик.

Оформлять доставку на дом. Врач советует заказывать по интернету домой все, что можно заказать, выходить на улицу только в экстренных случаях.

Мыть руки. Не обязательно всем пользоваться дезинфицирующими средствами, их лучше оставить людям, которые действительно нуждаются в этом, например, медицинским работникам. Но мыть руки с мылом нужно как можно чаще. Ходить в магазин врач советует в латексных перчатках.

Слушать врачей. Если вы будете следовать рекомендациям медиков, ситуация будет лучше ими контролироваться.

«Кто пренебрегает нашими рекомендациями, рано или поздно окажется в отделении неотложной помощи вместе с сотнями других. С таким наплывом мы не можем справиться», — заметила эксперт.

Быть информированным. Важно оставаться в курсе событий, интересоваться актуальной ситуацией в регионе проживания.

«Хорошо проинформированный человек в 99% случаев останется здоровым», — заявила врач.

Не относиться к вирусу как к несерьезной угрозе. Манджяторди говорит: итальянцы недооценивали вирус, и теперь отчаянно борются с последствиями.

«Не относитесь к коронавирусу легкомысленно, готовьтесь к волне заболеваемости. Больницы должны обеспечить необходимое количество персонала и техники, нужно призывать волонтеров, предупреждать людей», — посоветовала она.

Ограничить контакты детей с бабушками и дедушками. В условиях карантина лучше не просить бабушек и дедушек сидеть с детьми, которые могут быть носителями вируса без очевидных симптомов. В этом плане они предоставляют опасность для пожилых людей.

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