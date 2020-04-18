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Происшествия

В Киеве ночью горел яхт-клуб (видео)

4:55 18 апреля 2020 126
Пожар в яхт-клубе
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В Киеве к дыму и смогу, которые второй день подряд выводят украинскую столицы в лидеры антирейтинга по загрязнению воздуха, добавился еще и пожар в одном из столичных яхт-клубов на Левом берегу, возникший в ночь на субботу.

О происшествии рассказывает на своей странице в Facebook"Киев Оперативный".

Информационный ресурс отмечает, что информация о пожаре в яхт-клубе «Ривьера Риверсайд» поступила в 23:00.

«На одном из видео видно, как неподалеку от места возгорания стоит электроавтомобиль, который заряжался в этом месте. Возможно, именно это и стало причиной возгорания», — говорится в сообщении.

На ролике видно, как пламя бушует на ограниченном пространстве, где находится предмет, отдаленно напоминающий остов автомобиля.

«Пожар действительно серьезный, будем надеяться, что обойдётся без пострадавших», — говорится в сообщении.

Как известно, последние дни Киев в значительной мере страдает от пожаров. Так, в результате пожара, который возник в Голосеевском районе столицы 16 апреля, пострадала территория Национального природного парка «Голосеевский». А в пятницу сгорел ресторан на Левом берегу.

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В Киеве ночью горел яхт-клуб (видео)

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