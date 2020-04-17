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Украина

Киев возглавил рейтинг городов с наиболее загрязненным воздухом

22:18 17 апреля 2020 125
Киев
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Киеве, окутанном смогом, к вечеру 17 апреля запах дыма и гари снова усилился. По уровню загрязнения воздуха столица Украины в очередной раз оказалась на первом месте.

Согласно рейтингу компании IQ Air, которая постоянно мониторит качество воздуха, Киев возглавил рейтинг городов с наибольшим загрязнением атмосферы в мире — уровень загрязнения 324 единицы. Дальше идут китайские Шанхай и Чунцин.

Отметим, воздух, загрязненный лесными пожарами, перемещается из Киева в другие области.

Напомним, вечером 16 апреля Киев и пригороды накрыла мощная пылевая буря. Уже почти две недели продолжаются пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и на Житомирщине, а сильный ветер разносит загрязненный воздух по районам столицы. Где самое загрязненное место в Киеве можно узнать на карте можно на карте SaveEcoBot.

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