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Коронавирус проник на "Укрзалізницю": инфицировано более 30 работников
Назвавший примерную дату запуска в Украине общественного транспорта министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал о том, что коронавирус распространяется не только по регионам страны, но и проникает в крупные компании. В частности, COVID-19 инфицированы 33 сотрудника"Укрзалізниці".
Такую информацию он озвучил в интервью «24 каналу».
Криклий отметил, что один инфицированный находится в тяжелом состоянии. Пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Кроме того, более 200 работников «Укрзалізныци» находятся на обсервации.
«270 человек, контактировавших с заболевшими, симптомов не имеют и с отрицательными тестами находятся на самоизоляции», — сообщил глава Министерства инфраструктуры.
При этом министр отметил, что инфицированных COVID-19 в аппарате его ведомства нет.
Напомним, что тему заражения коронавирусом затронул в своем выступлении на ТВ в пятницу вечером и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, 24 апреля правительство сделает заявление о карантине в Украине дальнейших шагах в борьбе с коронавирусом.
«Люди поймут, какие мероприятия по карантину будут смягчены. Те отрасли, которые для нас очень важны будут открываться. Частично может быть смягчение в мае со стороны транспорта. Такие вещи будут», — заявил он.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:30 17 апреля, в Украине подтвержден 4662 случай COVID-19. Зафиксированы 125 случаев с летальным исходом и 246 случаев выздоровления пациентов. Всего сделано 47 096 тестирований.
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