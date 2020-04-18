- 07:55 Знаменитый рефери, не раз судивший бои с участием Кличко, скончался от коронавируса
- 07:39 На Тернопольщине горит орнитологический заказник: спасатели показали жуткие фото и видео происшествия
- 07:11 Солнце, дождь и ветер: синоптики уточнили прогноз погоды на пасхальные праздники
- 06:59 "Нулевой пациент" ни при чем: главный инфекционист США высказался об искусственном происхождении коронавируса
- 06:30 Коронавирус проник в "Укрзалізницю": инфицировано более 30 работников
- 05:55 Секс-кукла пришла на помощь: говорящая игрушка спасла семью от развода
- 05:27 Пасха 2020: яркие открытки и поздравления с праздником
- 05:25 В СБУ прокомментировали слова Геращенко о подготовке покушения на Авакова
- 04:55 В Киеве ночью горел яхт-клуб
- 04:30 Коронавирус сильнее: репетиции к параду в Москве закончились массовым заражением COVID-19
- 03:30 Семенович от одиночества на карантине начала целоваться с рыбами
- 02:44 Умрет больше людей, чем от COVID-19: в Британии объяснили, чем опасен карантин
На Тернопольщине горит орнитологический заказник: спасатели показали жуткие фото и видео происшествия
В Тернопольской области спасатели продолжают тушить масштабный пожар на территории Чистиловского орнитологического заказника.
Угодья расположены в районе заболоченной поймы реки Серет, между микрорайоном Тернополя Пронятин и селами Белая, Чистилов, Великий Глубочек и Плотыча.
Пожар начался около пяти часов вечера 17 апреля. Огонь охватил площадь около 8 га. Причина — возгорание сухой травы и камыша.
На ликвидацию пожара направили 9 единиц техники и 46 спасателей. Но позже, учитывая большую площадь и быстрое распространение огня, на тушение дополнительно привлекли еще 6 автоцистерн и 32 спасателей.
Фото и видео ЧП опубликованы на странице Тернопольского областного главка ГСЧС в Facebook.
Ранее «ФАКТЫ» писали о масштабных пожарах в Житомирской и Киевской областях. Масштабные пожары и пылевая буря вывели украинскую столицу на первое место в мире по уровню загрязнения воздуха.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..