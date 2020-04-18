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Происшествия

На Тернопольщине горит орнитологический заказник: спасатели показали жуткие фото и видео происшествия

7:39 18 апреля 2020 73
пожар
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Тернопольской области спасатели продолжают тушить масштабный пожар на территории Чистиловского орнитологического заказника.

Угодья расположены в районе заболоченной поймы реки Серет, между микрорайоном Тернополя Пронятин и селами Белая, Чистилов, Великий Глубочек и Плотыча.

Пожар начался около пяти часов вечера 17 апреля. Огонь охватил площадь около 8 га. Причина — возгорание сухой травы и камыша.

На ликвидацию пожара направили 9 единиц техники и 46 спасателей. Но позже, учитывая большую площадь и быстрое распространение огня, на тушение дополнительно привлекли еще 6 автоцистерн и 32 спасателей.

Фото и видео ЧП опубликованы на странице Тернопольского областного главка ГСЧС в Facebook.

Ранее «ФАКТЫ» писали о масштабных пожарах в Житомирской и Киевской областях. Масштабные пожары и пылевая буря вывели украинскую столицу на первое место в мире по уровню загрязнения воздуха.

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