На Житомирщине пожары уничтожают села: людей эвакуируют

Происшествия

В Житомирской области пожары, которые начались 16 апреля, охватили уже девять лесных хозяйствах.

По данным облгосадминистрации, на севере области горят села, сообщается об эвакуации людей. В частности, в селе Островы Овручского района пламя перекинулось на жилые дома. Во время тушения одного из них местный житель получил ожоги. По данным спасателей, полностью сгорели два жилых дома и 17 нежилых строений.

По информации главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина и руководителя Гослесагентства Андрея Заблоцкого, которые 17 апреля провели брифинг, пожары начались из-за поджога сельхозугодий и сжигания сухой травы местными жителями.

Сейчас с огнем борются спасатели, задействованы 101 пожарная машина и 99 тракторов.

Заблоцкий сообщил, что горят Народичский, Овручский, Лугинский, Белокоровичский, Олевский и другие лесхозы. По его словам, большинство площади возгорания находится под контролем — уже удалось локализовать 2000 га пожаров. Небольшие дожди, которые сейчас идут в регионе, помогают в борьбе с огнем.

Напомним, несколько дней назад из-за пожара пострадали 27 домов в селе Борятин на Житомирщине.

Как сообщали «ФАКТЫ», пожары в Чернобыльской зоне и в лесах на Житомирщине стали причиной ужасного смога, который окутал Киев.

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