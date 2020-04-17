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На Житомирщине пожары уничтожают села: людей эвакуируют
В Житомирской области пожары, которые начались 16 апреля, охватили уже девять лесных хозяйствах.
По данным облгосадминистрации, на севере области горят села, сообщается об эвакуации людей. В частности, в селе Островы Овручского района пламя перекинулось на жилые дома. Во время тушения одного из них местный житель получил ожоги. По данным спасателей, полностью сгорели два жилых дома и 17 нежилых строений.
По информации главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина и руководителя Гослесагентства Андрея Заблоцкого, которые 17 апреля провели брифинг, пожары начались из-за поджога сельхозугодий и сжигания сухой травы местными жителями.
Сейчас с огнем борются спасатели, задействованы 101 пожарная машина и 99 тракторов.
Заблоцкий сообщил, что горят Народичский, Овручский, Лугинский, Белокоровичский, Олевский и другие лесхозы. По его словам, большинство площади возгорания находится под контролем — уже удалось локализовать 2000 га пожаров. Небольшие дожди, которые сейчас идут в регионе, помогают в борьбе с огнем.
Напомним, несколько дней назад из-за пожара пострадали 27 домов в селе Борятин на Житомирщине.
Как сообщали «ФАКТЫ», пожары в Чернобыльской зоне и в лесах на Житомирщине стали причиной ужасного смога, который окутал Киев.
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