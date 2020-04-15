Меган Маркл считает, что быть членом королевской семьи — все равно что быть «госслужащим в тиаре»

Мир

Меган Маркл, которая вместе со своим мужем Гарри покинула королевскую семью и переселилась за океан, не была готова к тому, с чем ей пришлось столкнуться, выйдя замуж за принца. Как утверждает журналистка Эшли Пирсон, хотя решение герцога и герцогини Сассекских сложить с себя королевские полномочия для многих стало шоком, на самом деле супруги в течение многих месяцев готовили свой «побег», инициатором которого была Меган, и неоднократно намекали на его возможность.

«Она понятия не имела, насколько на самом деле негламурно быть королевской персоной», — приводит издание Daily Express слова Пирсон. И, когда бывшая актриса поняла, что быть женой принца — все равно, что «быть государственным служащим в диадеме», она решила, что это не для нее. К слову, тиару Меган, в отличие от жены принца Уильяма Кейт Миддлтон, надевала только один раз за всю свою «королевскую карьеру» — на собственной свадьбе.

Американка Маркл также была недовольна тем, что, в качестве родственницы королевы, она не может публично выражать свои политические взгляды. До замужества она публично критиковала Дональда Трампа. Меган также поддерживает борьбу за права женщин и выступает за меры против изменения климата. Эти темы, однако, нельзя считать аполитичными, поскольку они влекут за собой вопросы — кто именно и что должен сделать для разрешения этих проблем. И этого, как считают эксперты, Меган и Гарри также не сумели понять.

Кроме того, между Меган и дворцовым персоналом возник конфликт, основанный на различии культур. Жизнь во дворце сильно отличатся от жизни знаменитостей. Как заявила эксперт издания The Telegraph Камилла Томини, Меган явилась из мира шоу-бизнеса, который очень требователен и быстро развивается. Королевский мир совершенно не похож на тот, к которому привыкла Маркл. Он более медлителен и очень иерархичен. Когда герцогиня Сассекская начала выдвигать свои требования, между сотрудниками дворца пошли разговоры на тему: «Да кто она вообще такая?». Как известно, многие недовольные предпочли в итоге уволиться.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Гарри отказался от королевской фамилии.



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