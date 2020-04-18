Какие маски самые эффективные: появилась наглядная инфографика

Украина

В разгар пандемии коронавируса на странице coronainfoua в Instagram разместили информацию о масках, которые должны носить люди во время карантина. Напомним, доктор Комаровский недавно доступно объяснил, почему власти настаивают на ношении масок, даже если те не спасают от вируса.

Медики напомнили, что лучший способ защититься от COVID-19 — это соблюдать все правила карантина и без необходимости не покидать свои дома.

Информация о масках и их эффективности в инфографике.

Маски медицинские разовые рассчитаны на 3−4 часа. Они не защищают человека, который их носит, от инфекции.

Самодельную маску можно стирать и использовать несколько раз.

Маску PITTA при правильной дезинфекции можно использовать несколько раз.

Респираторные маски можно носить только здоровым людям.

Ранее «ФАКТЫ» писали о школьнице из Балаклеи Харьковской области, которая шьет защитные маски от коронавируса и раздает всем нуждающимся.

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