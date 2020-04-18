Происшествия

В Чернобыльской зоне продолжает тлеть трава: что известно об уровне радиации

Масштабные пожары в лесах под Киевом, которые бушевали более 10 дней, потушили 14 апреля, но очаги тлеющих пней, остатков древесины, поваленных сухих деревьев и торфяников еще остались в зоне отчуждения ЧАЭС.

Пожарные продолжают ликвидировать возгорания в Корогодском, Дитятковском, Паришивском и Денисовицком лесничествах. Здесь работают более тысячи спасателей и 120 единиц техники, в том числе 2 вертолета.

По информации ГСЧС, угрозы для критических объектов, такие как «Укрытие», «Вектор» и других нет.

«Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев — 0,012 мР / час, Киевская область — в пределах 0,011 мР / час при допустимом фоне 0,05 мР / ч», — говорится в сообщении ГСЧС.

В Чернобыле радиационный фон 0,023 мР/ч, на КПП «Дитятки» — 0,02 мР/ч. (контрольно допустимый уровень — 0,055 мР/ч).

Напомним, из-за продолжающихся пожаров и пылевой бури, Киев стал самым грязным городом мира по уровню загрязнения воздуха.

Подробно о том, к чему мог привести пожар в Чернобыльской зоне и как бы это отразилось не только на Украине, читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ».

Фото ГУ ГСЧС в Киеве

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter