Зеленский заявил о 150 жертвах коронавируса в Украине: Минздрав озвучил другие данные

Украина

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 17 апреля, в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил, что в Украине от коронавируса скончались уже 150 человек. По данным Минздрава, на утро 18 апреля в Украине зафиксировано 133 смерти от COVID-19, количество зараженных — 5106 человек.

Вечером 17 апреля в Украине было 4662 зараженных и 125 смертей от коронавируса.

«Никто не знает, когда коронавирусная инфекция умрет, когда это все закончится. Мы это сдерживаем. У нас пока только более 4500 больных, 150 летальных случаев», — сказал Зеленский.

Возможно, президент ошибся или «округлил» числа.

Напомним, во время этого телеэфира Зеленский предупредил, что если украинцы нарушат требования карантина на Пасху и пойдут в храмы, страну может накрыть всплеск коронавирусной инфекции. И тогда заболеет каждый десятый, а врачи не смогут всем помочь. Им придется решать, кому жить, а кому умирать.

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