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Заболеет каждый десятый: Зеленский предупредил о последствиях отказа от самоизоляции на Пасху

21:52 17 апреля 2020 284
Зеленский
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Президент Владимир Зеленский, который неоднократно призывал украинцев праздновать Пасху дома в самоизоляции, предупредил, что если украинцы нарушат требования карантина в праздник и пойдут в храмы, страну может накрыть всплеск коронавирусной инфекции. И тогда заболеет каждый десятый, а врачи не смогут всем помочь. Им придется решать, кому жить, а кому умирать.

Об этом Зеленский заявил в эфире «Свобода слова Савика Шустера».

Президент напомнил, что сейчас в Украине более 4,5 тысяч больных. Если люди нарушат карантин, то появится от 2 до 10 процентов заболевшего населения. 2 процента украинская медицина еще выдерживает, но не больше.

Зеленский призвал украинцев оставаться на Пасху дома, подчеркивая, что это вопрос выживания.

При этом он допустил смягчение карантина после 24 апреля.

«С правительством 24 апреля мы выйдем на коммуникацию с обществом. Люди поймут, какие меры карантина будут смягчены. Почему? Потому что частично людей нужно будет отпускать на работу, частично те отрасли, которые для нас очень важны, будут открываться. Частично может быть смягчение в мае в отношении транспорта. То есть, такие вещи будут, если не будет очень большой волны заболеваемости», — сказал он.

Напомним, по мнению ученых, пик заболеваемости коронавирусом придется на первые числа мая, если люди будут соблюдать карантин. После пика заболеваемости снижение количества заражений будет наблюдаться до конца мая в среднем до 400 случаев в день.

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