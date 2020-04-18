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Вопреки карантину десятки людей выстроились в очередь перед храмом в Днепре (фото)
В Днепре сторонники Московского патриархата, несмотря на карантин из-за коронавируса, решили массово посетить Троицкую церковь. В сети опубликовали фото, на котором видно, что некоторые из них были без защитных масок и не соблюдали необходимую дистанцию. Ранее подобный случай имел место на Львовщине.
Так, около 80 человек 17 апреля, в 19:30, решили, что в разгар пандемии крайне необходимо сходить в церковь. Это заметил житель Днепра Олег Чистопольцев, который как раз проезжал мимо церкви. Мужчина подошел к храму и вызвал полицию. Присутствие посторонних не понравилось прихожанам и священнослужителю, пишет Информатор.
«Не били, но физически вытолкали и угрожали побить меня и разбить телефон», — рассказал Олег о реакции церкви. По его словам, в полиции открыли уголовное производство.
«Дождался СОГ. Составили протокол и объяснение. При составлении документов приезжал сотрудник СБУ. Недавно звонил дежурному райотдела. Он мне сообщил, что есть уголовное производство», — добавил Олег. Подробности внесены в ЕРДР по части 1 статьи 325 (нарушение правил борьбы с эпидемиями).
Как писали «ФАКТЫ», ранее в Днепре перекопали дорогу перед входом в храм, где в Вербное Воскресенье, вопреки карантинным ограничениям, местный священник причащал несколько сотен верующих «из одного чана с использованием одной ложки».
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