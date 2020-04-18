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Происшествия

Запредельная жестокость: одессит заковал кота в цепь с острыми крюками и волочил по земле

13:29 18 апреля 2020 155
в Одессе издевались над котом
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В непростое «пандемическое» время, которое нынче переживают многие страны, люди стремятся сосредоточиться на позитиве. Поэтому особенный резонанс вызывают сцены проявления жестокости.

Одесситов возмутило появившееся в сети видео с живодером, который несет измученного, закованного в цепь кота. Видео снято в Малиновском районе города на улице Маршала Бабаджаняна, и герой ролика — местный житель. Можно было бы подумать, что мужчина стремится спасти несчастное животное, но, по словам автора видео, за несколько минут до этого изувер тащил кота на цепи с металлическими крюками (по иронии судьбы, такое приспособление называют «кошкой») по асфальту, на замечания прохожих реагировал агрессивно.

На кадрах видно, как он стремительно уходит от женщины, снимающей видео и, показывая ей непристойный жест, скрывается во дворе частного домовладения.

«Личность мужчины уже установлена, сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия», — заявили в полиции.

По данным местных жителей, дома у мужчины есть еще собака, над которой он тоже регулярно издевается.

Если факт жестокого обращения с животным подтвердится, виновника привлекут к уголовной ответственности по ст. 299 УК Украины. Напомним, Верховная Рада поддержала законопроект, согласно которому жестокое обращение с животными, в том числе бездомными, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о не менее возмутительных случаях. Так, в Харькове мужчина выбил щенку челюсть за то, что тот запрыгнул на кровать. А в Сумах у женщины изъяли 5 измученных собак, которых она держала в тесном помещении и не кормила.

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