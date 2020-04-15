Могла действовать группа: правоохранители вручили два подозрения из-за пожаров в зоне ЧАЭС

Украина

Правоохранители столичного региона вручили двум лицам подозрения в причастности к поджогам в Чернобыльской зоне отчуждения, где пожары смогли затушить только с помощью дождя.

Об этом в эфире hromadske рассказал спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

«Двум лицам сообщили о подозрении в том, что они причастны к поджогам в зоне отчуждения, что, по мнению следствия могло вызвать такие масштабные пожары. Следствие продолжается. Они не задержаны», — сказал он.

Один из подозреваемых — местный житель села Раговка на границе Житомирской и Киевской областей. По словам пресс-секретаря, полиция продолжает искать и других возможных причастных. Шевченко отметил, что пока есть предположение, что в зоне отчуждения могла действовать группа лиц.

«Есть несколько признаков, что могли быть другие лица, которые проникли в зону отчуждения. Полицией изучаются причины таких масштабных пожаров и не единичных очагов возгорания. Этот пожар был необычен тем, что было несколько очагов во многих местах. Пока это предположение, что могла действовать группа лиц», — сказал Шевченко.

По словам спикера МВД, подозреваемые объясняют, что они поджигали нечаянно, из бытовых причин.

Напомним, что пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля и приобрел очень большие масштабы. Потушить его удалось только через десять дней, во многом благодаря начавшемуся дождю. 14 апреля стало известно, что Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям понадобится еще несколько дней, чтобы потушить тление, которое осталось после пожара в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и вокруг нее.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что согласно заявлению, руководства агентства «Чернобыль тур», масштабные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения уничтожили почти 30 процентов всех туристических объектов.

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