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Украина

Глава Запорожского облсовета выздоровел от коронавируса: как его лечили

14:14 18 апреля 2020 400
Самардак
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Глава Запорожского областного совета Григорий Самардак вылечился от коронавируса.

В эфире телеканала «112 Украина» Самардак рассказал, что 17 апреля получил результаты ПЦР-тестов, они оказались отрицательными.

Чиновник чувствует себя нормально. Лечился он дома, находясь на самоизоляции, как и вся его семья.

По словам Самардака, у него болезнь была средней тяжести. По его мнению, заразился он COVID-19 в Украине (до этого три месяца не выезжал за границу). При первых признаках болезни сразу обратился к семейному врачу, который назначил лечение. Все время течения болезни выполнял предписания доктора, делал рентген, томографию и анализы, пил лекарства.

Самардак призвал людей больше находиться дома и не нарушать карантин.

Напомним, от COVID-19 вылечился внефракционный народный депутат Сергей Рудик и нардеп от партии «Довіра» Сергей Шахов. А депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Новинский сообщил, что заразился коронавирусом.

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