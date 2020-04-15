Нардеп Новинский заявил, что заразился коронавирусом

Украина

Народный депутат Верховной Рады Украины от ОПЗЖ Вадим Новинский сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Ранее эту болезнь обнаружили у других топ-политиков Украины.

«После сдачи анализов тест на коронавирус дал положительный результат. Мое состояние в норме, я не ощущаю никаких симптомов заболевания, температура 36,8. Компьютерная томография легких не определила отклонений от нормы», — написал Новинский в своем Facebook.

Нардеп утверждает, что несколько дней проведет в стационаре под наблюдением врачей. Обследование также пройдут все, с кем контактировал Новинский.

Ранее сообщалось, что поле того, как инфицирование коронавирусом диагностировали у народного депутата Сергея Шахова, ПЦР-тестирование провели также президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру, спикеру Рады, руководству Офиса президента и депутатам, контактировавшим с Шаховым.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter