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Нардеп Новинский заявил, что заразился коронавирусом
Народный депутат Верховной Рады Украины от ОПЗЖ Вадим Новинский сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Ранее эту болезнь обнаружили у других топ-политиков Украины.
«После сдачи анализов тест на коронавирус дал положительный результат. Мое состояние в норме, я не ощущаю никаких симптомов заболевания, температура 36,8. Компьютерная томография легких не определила отклонений от нормы», — написал Новинский в своем Facebook.
Нардеп утверждает, что несколько дней проведет в стационаре под наблюдением врачей. Обследование также пройдут все, с кем контактировал Новинский.
Ранее сообщалось, что поле того, как инфицирование коронавирусом диагностировали у народного депутата Сергея Шахова, ПЦР-тестирование провели также президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру, спикеру Рады, руководству Офиса президента и депутатам, контактировавшим с Шаховым.
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