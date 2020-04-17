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Еще один нардеп вылечился от коронавируса
Внефракционный народный депутат Украины Сергей Рудик, заразившийся в марте коронавирусом, вылечился от COVID-19.
«С уверенностью могу сказать, что я эту болезнь одолел», — заявил нардеп в видеообращении, которое разместил в своем Facebook. На видео он продемонстрировал результаты компьютерной томограммы своих легких и сказал, что они в норме. Перед этим, по словам Рудика, два его теста ПЦР на коронавирус показали отрицательный результат.
«Всем, кто делал все возможное и невозможное, чтобы побольше людей заболели из-за своего непрофессионализма, невежества, нежелания помогать другим, — пусть икнется», — сказал Рудик.
Он также считает, что, скорее всего, заразился от своих «куршевельских коллег» в Раде.
Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился нардеп Новинский.
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