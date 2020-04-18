- 15:18 Хроники коронавируса: главные события в мире 18 апреля (обновляется)
- 15:03 В Одесской области перенесли поминальные дни и ограничили доступ на кладбища
- 14:37 Благодатный огонь сошел в Иерусалиме: появилось видео
- 14:27 Загрязнение воздуха в Киеве: Аваков назвал причину
- 14:14 Глава Запорожского облсовета выздоровел от коронавируса: как его лечили
- 13:49 СМИ сообщили о коронавирусе у главы УПЦ Онуфрия: в церкви опровергают
- 13:40 Передвигаются на скутерах: под Киевом орудует пара поджигателей
- 13:29 Запредельная жестокость: одессит заковал кота в цепь с острыми крюками и волочил по земле
- 13:23 Комаровский рассказал, как правильно стирать маски и можно ли заменить мыло моющим средством
- 13:13 Допраздновался: в этот день забит один самых курьезных голов в истории футбола
- 13:07 Пасха 2020: красивые поздравления, стихи, открытки
- 12:45 Вопреки карантину, десятки людей выстроились в очередь перед храмом в Днепре
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме: появилось видео
Как и каждый год, в Великую субботу накануне православной Пасхи в храме над Гробом Господним в Иерусалиме состоялась церемония зажжения Благодатного огня.
В этом году ритуал проходил в практически пустом храме. Священный огонь появился в кувуклии — небольшой часовне, сооруженной, как считается, над местом погребения Иисуса — во время молитвы патриарха Иерусалимского Феофила.
После схождения огня патриарх передал святыню помогающим клирикам, которые зажгли от нее связки из 33 свечей — по возрасту Христа.
Перед началом церемонии схождения огня, двери кувуклии опечатали большой восковой печатью в знак того, что в ней нет ничего, что позволило бы Иерусалимскому патриарху зажечь огонь обычными средствами. Перед появлением патриарха Феофила, печать с двери кувуклии сняли. В пещеру внесли большую лампаду и 33 свечи. Затем патриарх зашел внутрь и через время вышел из кувуклии с Благодатным огнем.
Верующие считают схождение Благодатного огня самым главным из чудес. Христиане распространяют огонь свечами и специальными лампами по всему миру.
В этом году мир празднует Воскресение Христово в условиях пандемии коронавируса. Ранее во время празднования Пасхи римо-католиками Папа Римский Франциск отслужил пасхальную мессу в пустом храме святого Петра в Ватикане.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Согласно поверью, если паска во время выпечки треснет, хозяйку целый год будут преследовать неудачи"
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!