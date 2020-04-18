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Благодатный огонь сошел в Иерусалиме: появилось видео

14:37 18 апреля 2020 1262
огонь
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Как и каждый год, в Великую субботу накануне православной Пасхи в храме над Гробом Господним в Иерусалиме состоялась церемония зажжения Благодатного огня.

В этом году ритуал проходил в практически пустом храме. Священный огонь появился в кувуклии — небольшой часовне, сооруженной, как считается, над местом погребения Иисуса — во время молитвы патриарха Иерусалимского Феофила.

После схождения огня патриарх передал святыню помогающим клирикам, которые зажгли от нее связки из 33 свечей — по возрасту Христа.

Перед началом церемонии схождения огня, двери кувуклии опечатали большой восковой печатью в знак того, что в ней нет ничего, что позволило бы Иерусалимскому патриарху зажечь огонь обычными средствами. Перед появлением патриарха Феофила, печать с двери кувуклии сняли. В пещеру внесли большую лампаду и 33 свечи. Затем патриарх зашел внутрь и через время вышел из кувуклии с Благодатным огнем.

Верующие считают схождение Благодатного огня самым главным из чудес. Христиане распространяют огонь свечами и специальными лампами по всему миру.

В этом году мир празднует Воскресение Христово в условиях пандемии коронавируса. Ранее во время празднования Пасхи римо-католиками Папа Римский Франциск отслужил пасхальную мессу в пустом храме святого Петра в Ватикане.

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