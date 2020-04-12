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"Не поддавайтесь страху": Папа Римский провел пасхальную мессу в пустой базилике святого Петра (видео)
В светлый праздник Пасхи, которую римо-католики отмечают в воскресенье, 12 апреля, Папа Римский Франциск призвал людей «не поддаваться страху».
В своей проповеди понтифик провел параллели между евангельским рассказом о женщинах, которые обнаружили гробницу Иисуса пустой в день воскресения, и неопределенным состоянием мира сегодня из-за пандемии коронавирусной инфекции.
«Тогда также появился страх перед будущим … Для них, как и для нас, это было темное время. Не бойтесь, и не уступайте страху. Это сообщение надежды. Ведь сегодня оно адресовано нам. Это слова, которые Бог повторяет нам в этот вечер», — сказал папа Франциск во время всенощной праздничной мессы в пустой базилике святого Петра накануне праздника.
Он также призвал людей быть" посланцами жизни во время смерти".
Во время вечерней субботней мессы в базилике, которая вмещает около 10 тысяч верующих, присутствовали всего около 20 человек, хор был также меньше, чем обычно. Из-за вспышки коронавируса было отменено и несколько традиционных мероприятий, которые обычно проводит Папа Римский перед Пасхой.
В воскресенье, когда папа Франциск обратится с посланием Urbi et Orbi («Городу и миру»), обряд состоится внутри церкви. В нем примут участие менее 20 человек.
Послание Папы Римскому «Городу и миру» будет транслироваться в 13:00 по киевскому времени.
Напомним, ранее послание Папы Римского «Гроду и миру» уже звучало на пустой площади святого Петра в Ватикане. На католическое Благовещение Папа Римский призвал всех христиан помолиться в полдень за избавление мира от пандемии коронавируса.
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