- 15:32 Звереем: в Одессе мужчина во время драки откусил у женщины часть пальца
- 15:28 Пожары и пылевые бури будут повторяться: экологи озвучили тревожный прогноз
- 15:25 В Польше приняли решение о сроках пребывания заробитчан в стране: что нужно знать
- 15:18 Хроники коронавируса: главные события в мире 18 апреля (обновляется)
- 15:03 В Одесской области перенесли поминальные дни и ограничили доступ на кладбища
- 14:37 Благодатный огонь сошел в Иерусалиме: появилось видео
- 14:27 Загрязнение воздуха в Киеве: Аваков назвал причину и показал карту пожаров
- 14:14 Глава Запорожского облсовета выздоровел от коронавируса: как его лечили
- 13:49 СМИ сообщили о коронавирусе у главы УПЦ Онуфрия: в церкви опровергают
- 13:40 Передвигаются на скутерах: под Киевом орудует пара поджигателей
- 13:29 Запредельная жестокость: одессит заковал кота в цепь с острыми крюками и волочил по земле
- 13:23 Комаровский рассказал, как правильно стирать маски и можно ли заменить мыло моющим средством
В Польше приняли решение о сроках пребывания заробитчан в стране: что нужно знать
Польша приняла решение, облегчающее жизнь украинским заробитчанам. Украинцы смогут легально оставаться в соседней стране, даже если у них закончился срок действия биометрического паспорта. Как известно, 13 марта Польша объявила о состоянии эпидемической угрозы и закрыла границы. Трудовые мигранты, у которых подходил к концу срок действия загранпаспорта, опасались депортации, а потому многие решили не испытывать судьбу и вернуться на родину.
Как сообщает «Европейская правда», теперь в Польше вступил в силу закон, позволяющий иностранцам 30 дней находиться на территории страны, после того как будет снята эпидемическая угроза. Нет необходимости в этот временной промежуток запрашивать вид на жительство.
Предполагается, что с помощью таких мер удастся заполнить рабочие места в Польше после снятия карантина. Власти Польши полагают, что массово привлечь в страну новых трудовых мигрантов удастся не раньше июня и то, если карантинные ограничения будут отменены в конце апреля.
Напомним, в Польше подсчитали, что в 2019 году выдали более миллиона разрешений на работу для украинцев. Наши соотечественники закрыли потребность в рабочей силе в сфере сельского хозяйства, строительства, в ресторанах и отелях, в торговых сетях, на предприятиях.
В 2014—2018 году годах вклад украинских заробитчан в ВВП Польши оценивали в 11%, то есть солидная часть польской экономики держалась на работниках из Украины.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Согласно поверью, если паска во время выпечки треснет, хозяйку целый год будут преследовать неудачи"
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!