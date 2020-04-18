Мир

В Польше приняли решение о сроках пребывания заробитчан в стране: что нужно знать

Польша приняла решение, облегчающее жизнь украинским заробитчанам. Украинцы смогут легально оставаться в соседней стране, даже если у них закончился срок действия биометрического паспорта. Как известно, 13 марта Польша объявила о состоянии эпидемической угрозы и закрыла границы. Трудовые мигранты, у которых подходил к концу срок действия загранпаспорта, опасались депортации, а потому многие решили не испытывать судьбу и вернуться на родину.

Как сообщает «Европейская правда», теперь в Польше вступил в силу закон, позволяющий иностранцам 30 дней находиться на территории страны, после того как будет снята эпидемическая угроза. Нет необходимости в этот временной промежуток запрашивать вид на жительство.

Предполагается, что с помощью таких мер удастся заполнить рабочие места в Польше после снятия карантина. Власти Польши полагают, что массово привлечь в страну новых трудовых мигрантов удастся не раньше июня и то, если карантинные ограничения будут отменены в конце апреля.

Напомним, в Польше подсчитали, что в 2019 году выдали более миллиона разрешений на работу для украинцев. Наши соотечественники закрыли потребность в рабочей силе в сфере сельского хозяйства, строительства, в ресторанах и отелях, в торговых сетях, на предприятиях.

В 2014—2018 году годах вклад украинских заробитчан в ВВП Польши оценивали в 11%, то есть солидная часть польской экономики держалась на работниках из Украины.

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