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Ученый рассказал, чем пожары в Чернобыле опасны для Киева и всей Украины
Главная опасность последнего пожара в Чернобыльской зоне — распространение радиоактивных частиц. Хоть опасных концентраций цезия в воздухе не зафиксировано, но в зоне возгорания присутствовали и другие токсичные, малоизученные химические элементы. Об этом в интервью «ФАКТАМ» рассказал профессор Иван Ковалец, специалист по моделированию распространения радионуклидов.
«Не одним же цезием „богата“ Чернобыльская зона… А стронций, например? Его гораздо сложнее измерить, сложнее спрогнозировать последствия. А там есть еще америций… Адекватно оценить масштабы этой катастрофы, увы, не позволяет наука», — уточнил ученый.
По словам Ковальца, пожар не пройдет без последствий для спасательных бригад, несколько суток занимавшихся тушением огня. Возможен отсроченный эффект для здоровья работников зоны отчуждения, остававшихся на опасной территории.
А зоне отчуждения еще аукнется тот факт, что при пожаре сгорели 35 тысяч гектаров леса — почти как в 2015 году. Тем более, что в этот раз пожар зацепил опасные территории. «На этот раз горело на особо загрязненных участках. Пять лет назад не горел „рыжий лес“, не было огня в непосредственной близости от реактора», — напомнил Ковалец.
О других рисках масштабного пожара возле Чернобыля и Припяти читайте в интервью профессора Ковальца «Пожар в Чернобыле теоретически мог закончиться ядерным взрывом».
Фото DSNSKyiv/Facebook
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