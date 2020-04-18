Вопрос почти решен: в украинских СИЗО появятся платные камеры «повышенного комфорта»

Украина

В украинских СИЗО появятся платные камеры. Находящимся там подследственным будут обеспечены более комфортные условия. Платные камеры планируется размещать в новых корпусах следственных изоляторов, с ремонтом и инфраструктурой. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська. Ранее в Минюсте подсчитали, что стоимость пребывания в платной камере СИЗО должна примерно соответствовать цене номера в трехзвездочном отеле.

По словам министра, чтобы проект с платными камерами наконец заработал, вопрос будет вынесен на заседание Кабинета министров. Решение ожидается 22 апреля.

Деньги за содержание в платных камерах СИЗО планируется аккумулировать в специальном фонде. В дальнейшем вырученные средства предлагается использовать на ремонт старых помещений следственных изоляторов и строительство новых корпусов.

Напомним, в Министерстве юстиции разрабатывают сценарий на случай распространения коронавирусной инфекции в СИЗО и местах заключения. Не исключено, что части заключенных придется пересмотреть условия содержания.

Фото kxly.com

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter