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Украина

Киев наконец-то утратил лидерство среди городов с самым загрязненным воздухом

21:35 18 апреля 2020 90
киев
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Жители Киева, несколько дней страдавшие от смога, наконец могут дышать относительно чистым воздухом. В рейтинге IQ Air Киев утратил статус города с самым загрязненным воздухом и даже выпал из первой десятки грязных мегаполисов.

17 апреля уровень загрязнения воздуха в Киеве оценивался в условные 324 единицы — хуже, чем в китайском Шанхае. На утро 18 апреля ситуация улучшилась, но загрязненность все равно оставалась высокой — 246 пунктов при норме в 50.

16−17 апреля в Киеве заметно повысился концентрация пыли в воздухе. Кроме того, были превышены предельно допустимые концентрации диоксида азота (в шесть раз), формальдегида (в 4 раза), диоксида серы (в 3 раза).

Напомним, врач-пульмонолог рассказал «ФАКТАМ», как можно защититься от смога и кто входит в группу риска.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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