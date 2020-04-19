Майк Тайсон едва не покалечился, катаясь на детской игрушке (видео)

Спорт

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе американец Майк Тайсон на протяжении своей боксерской карьеры нанес немало увечий своим многочисленным соперникам. Сам же едва серьезно не пострадал, находясь дома на карантине во время пандемии коронавируса.

Железный Майк решил научиться кататься на популярном среди детей гироскутере (транспортное средство, работающее за счет динамической балансировки при помощи электромотора), вот только не рассчитал с равновесием и с сильным грохотом упал на пол в доме. Благо, все обошлось и серьезных травм удалось избежать.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Майк Тайсон предлагал за бой с гориллой в зоопарке 10 тысяч долларов.

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