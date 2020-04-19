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Спорт

Майк Тайсон едва не покалечился, катаясь на детской игрушке (видео)

9:14 19 апреля 2020 288
Майк Тайсон
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе американец Майк Тайсон на протяжении своей боксерской карьеры нанес немало увечий своим многочисленным соперникам. Сам же едва серьезно не пострадал, находясь дома на карантине во время пандемии коронавируса.

Железный Майк решил научиться кататься на популярном среди детей гироскутере (транспортное средство, работающее за счет динамической балансировки при помощи электромотора), вот только не рассчитал с равновесием и с сильным грохотом упал на пол в доме. Благо, все обошлось и серьезных травм удалось избежать.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Майк Тайсон предлагал за бой с гориллой в зоопарке 10 тысяч долларов.

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