Духовенство Почаевской лавры нарушило договоренности и впустило верующих в храм, — полиция (фото)

Украина

Полицейские зафиксировали факт невыполнения карантинных мероприятий в Почаевской Свято-Успенской Лавре (подконтрольна Московскому патриархату) в Тернопольской области. Об этом сообщили в Национальной полиции Тернопольской области.

«Божественная литургия состоялась при участии значительного количества верующих, которые не соблюдали дистанцию. Согласно предварительным договоренностям с духовенством Почаевской лавры, богослужение должно было проводиться с выполнением всех условий и правил карантина. Прихожане должны были находиться на прилегающей территории, а не в храме», — сообщили в полиции.

По данным правоохранителей, большинство людей пришли на праздничную службу с индивидуальными средствами защиты, а тем, кто их не имел — полицейские раздавали заранее подготовленные маски.

«Пасхальное богослужение началось в 23:00. В это время полицейские зафиксировали скопления людей в храме, еще несколько десятков прихожан находились на улице. Подавляющее большинство не соблюдали дистанцию. Во время религиозной службы духовенство открыло двери монастыря и верующие, вопреки установленным ограничениям, начали заходить внутрь», — говорится в сообщении полиции.

В связи с нарушением карантинных норм рассматривается вопрос о внесении данного факта в Единый реестр досудебных расследований.

Как писали «ФАКТЫ», в целом ряде регионов Украины жители проигнорировали призыв оставаться дома на Пасху и специально организованные онлайн-богослужения. Возле крупных храмов по всей стране были замечены толпы людей. Далеко не все из них потрудились надеть хотя бы минимальные средства защиты — маски с перчатками.

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