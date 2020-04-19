Здоровье и медицина

На профиле в Facebook киевлянка Елена Ганцяк разместила нежное фото: на ладони у нее яркая бабочка, а в другой руке — трогательные котики. Такая романтичная! Она, возможно, занимается музыкой или живописью, либо литературным творчеством. Одним словом, какой-то изысканной деятельностью. Но информация указывает, что молодая женщина работает в Центре ненасильственного разрешения конфликтов и примирения, который она же и основала вместе с единомышленниками. Поводом, чтобы связаться с Еленой, стал ее недавний пост на странице социальной сети: «Получила положительные результаты ПЦР на СОVID-19… Но чувствую себя уже несколько лучше: меньше кашля, легче дышать…» Читайте также: «В нашей семье первой заболела 65-летняя мама жены», — Сергей Шахов

«Врачи поликлиники, узнав, как я кашляю, не позволили мне проверить легкие на КТ»

Когда мы созвонились, то по телефону было слышно, что время от времени моя собеседница кашляет. Во время разговора, когда предложение слишком длинное, делает краткие паузы, чтобы перевести дыхание. Вспоминает, как все начиналось:

— В один из мартовских дней я почувствовала, что заболела: поднялась температура, возник кашель, стало трудно дышать. Ощущала, как двигаются и сжимаются легкие. Голова болела так, будто ее охватывает невидимый жесткий обруч. Появилась боль в мышцах, слабость и онемение в руках и ногах, какие-то странные покалывания в области шеи.

Можно было предположить, что заразилась, когда летала по работе в одну из европейских стран. Однако все попутчики оказались здоровыми. Возможно, подхватила вирус от отца, которого навещала, вернувшись в Киев. Папа болел бронхитом, а поскольку он немолодой (осенью ему исполнится 80 лет) и долгие годы был заядлым курильщиком, то болезнь протекала тяжело. Конечно, нельзя исключить, что инфекцией со мной «поделился» кто-то по дороге на работу или в супермаркете, когда делала покупки.

С недомоганием Елена обратилась к семейному врачу, предположив, что заразилась коронавирусом. Доктор отмахнулась: мол, обычное ОРВИ, но все-таки назначила общий анализ крови, экспресс-тест на коронавирус, рентген. Результаты анализов, как и рентгеновский снимок, окончательно убедили семейного врача, что опасной инфекции нет. Специалист предписала лечение, но оно не помогало. И Елена все-таки настояла на том, чтобы проверить легкие на КТ. Врач выписала направление, а вот чтобы сделать его, пришлось побегать. Хотя, конечно, это был не бег и даже не скорый шаг: передвигалась Елена очень медленно — донимала слабость, не хватало дыхания.

— Кабинет КТ в нашем районе работает при детской поликлинике, — рассказывает она о своих злоключениях. - Но специалисты, узнав, как я кашляю, мне отказали. Пыталась записаться в несколько других клиник, но услышав, что мне требуется КТ легких, там тоже отказали. Наконец обратилась в частную клинику, где 7 апреля и проверила легкие. Думаю, эти дни были пиковыми в развитии болезни. С высокой температурой я отправилась на исследование и еле дошла: не хватало дыхания, обливалась потом, темнело в глазах. На КТ определили, что правое легкое имело вид «матового стекла». Это указывает на то, что организм поражен коронавирусом. Там же измерили насыщение крови кислородом (сатурация). Показатель был 85 процентов — на 12 меньше нормы.

У Елены уровень насыщение крови кислородом (сатурация) был 85 процентов – на 12 меньше нормы

Елена с трудом вернулась домой: ватные ноги отказывались передвигаться. Семейный врач, увидев снимки и показатель сатурации, ужаснулась и сразу предложила вызывать скорую для госпитализации в стационар. Аргумент был железным: «Пациенты с гораздо лучшим КТ, чем у вас, лечатся в больнице!»

— Мы с мужем смогли убедить врача, что мне лучше остаться дома, что мы будем часто отслеживать уровень кислорода в крови и сразу же сообщать ей, — рассказывает Елена. — Еще через день приехала бригада медиков (ее вызвала семейный доктор), которая сделала анализ на коронавирус — ПЦР. Обычно результаты готовы спустя два дня, но поскольку были выходные, то мы получили их через четыре. Они подтверждали, что организм поразил коронавирус. Семейный врач снова заговорила о госпитализации, однако в ответ мы пообещали следовать всем назначениям, согласовывать с ней лечение, которое рекомендует знакомый профессор-пульмонолог и советует мой муж Карл (он гражданин Дании) .

— Ваш муж — врач?

- Нет, он кризисник-переговорщик. Просто окончил курсы парамедиков. А с того времени, как онкологическими заболеваниями страдали близкие родственники, постоянно интересуется научными медицинскими исследованиями, внимательно отслеживает, что нового предлагает мировая практика для лечения COVID-19.

Семейный врач назначила антибиотики и лекарства, которые применяются при обструктивных бронхитах и воспалении легких: иммунные препараты, средства для разжижения мокроты и уменьшения воспаления. А по настоянию мужа каждый день я начала принимать большие дозы (по 35 и больше граммов) аскорбиновой кислоты в капсулах (витамин С), запивая большим количеством воды. За один раз я принимала по четыре грамма этого витамина, но его количество менялось в зависимости от состояния здоровья.

«Легкие не любят, чтобы их „залеживали“, поэтому стараюсь двигаться, но спокойно, без фанатизма»

— Знаю, что при гриппе врачи советуют пить витамин С, но максимум до 10 грамм в сутки. А вы отважились принимать больше.

- Да, об этом я подробно написала в своем посте на страничке в Facebook. Как только начинается кашель, дыхание затрудняется, сразу пью две капсулы (каждая по два грамма) витамина С. При следующем приступе — повторяю. Даже при больших дозах (до 80 граммов) никакой реакции желудка и кишечника не возникло, хотя у меня, кстати, с детства хронический холецистит. Когда организм считает, что витамина С слишком много, то показывает это урчанием в животе. А при чрезмерном количестве может возникнуть и диарея. Тогда нужно сделать паузу в течение нескольких часов, чтобы вывести избыток витамина из организма.

Важно знать, что витамин С очень любит воду. Каждый раз я запиваю капсулы половиной или полным стаканом воды (фильтрованной — кипяченой — остывшей). Также пью щелочной раствор: одна чайная ложна соды на 0,5 литра теплой кипяченой воды. В жаркий день употребляю до 2,5 литра жидкости.

По словам Елены, именно витамин С стал для нее чудодейственным лекарством в борьбе с коронавирусом. Она обмолвилась, что не очень дисциплинированно пила аскорбиновую кислоту, когда мужа не было дома: мол, подумаешь — витаминка. Но теперь на собственном примере убедилась, как это помогает организму бороться с вирусом.

Однако Елена не советует кому-либо повторять свой опыт без консультации с врачом. К приему витамина С имеются противопоказания. Да, их мало, но они есть: например, нельзя применять людям с диагнозами генетических болезней, связанных с высоким уровнем железа в крови. Также аскорбиновая кислота может навредить тем, кто склонен к образованию оксалатных камней в почках. Есть и другие тонкости. Поэтому Елена обязательно согласовывает каждый шаг своего лечения с медиками, имеющими опыт применения больших доз аскорбиновой кислоты. Без таких специалистов, повторяет, опасно самостоятельно лечиться витамином С: можно непоправимо навредить здоровью.

Елена считает, что болезнь была дана ей для того, чтобы замедлиться, наладить лучший контакт с собой и окружающим миром

Кроме этого, Елена принимает каждый день витамин D и витамины группы В — В1, В2, В6, В12. Также употребляет добавку магния. Планирует дополнить лечение микроэлементами — цинком и селеном.

— Еще я знаю, что легкие не любят, чтобы их «залеживали», поэтому стараюсь двигаться, но спокойно, без фанатизма, — делится Елена. - Ночью сплю на боку или на животе (но это позволительно только тем, у кого здоровое сердце). Часто проветриваю комнату, однако только если на улице нет запаха гари или смога. Раз или два в день выполняю дыхательные упражнения (больше года практикую пранаяму, а раньше в Индии мастер обучила меня дыхательным упражнениям хатха-йоги). Можно найти свой способ разрабатывать легкие, даже такой смешной, как надувание воздушных шариков. Очень важно дышать животом, чтобы легкие работали активнее, особенно нижние участки.

— Как часто проверяете сатурацию, измеряете температуру?

— Четыре-пять раз в день. Температура в последние дни была немного повышена, но уже второй день нормальная. Максимальный подъем был 38 градусов, а иногда градусник показывал и 35,2 градуса. Если утром сатурация ниже нормы (95 процентов), то выпиваю ударную дозу витамина С, и буквально на глазах поднимается уровень кислорода в крови.

— Как вы питаетесь?

- Придерживаюсь диеты, ограничивающей углеводы. Ее мне порекомендовал врач-пульмонолог. Не ем картофеля, макарон, слизистых каш типа овсянки. Налегаю на овощи: тушеную капусту, овощное рагу. В эти блюда в конце приготовления добавляю пару зубчиков чеснока. Кстати, заметила, что притупилось восприятие запахов, вкусовых ощущений. Когда готовлю обед, муж говорит: «Ммм, как пахнет!», а я еле ощущаю аромат. Стараюсь чаще есть морскую рыбу, например скумбрию. Это источник полезных жирных кислот омега-3.

Сейчас Елена, как и многие другие православные, готовится к Пасхе. Болезнь, как она считает, была дана ей для того, чтобы замедлиться, наладить лучший контакт с собой и окружающим миром, чтобы правильно выстроить приоритеты, принять себя и окружающий мир, наполнить его любовью. Много думает, анализирует, но еще больше молится и наблюдает за собой. Для нее важно, чтобы в сердце преобладал мир.

— Заметила, что когда находит страх или даже тревога, я в последнее время перестала бороться с ними, — говорит Елена. - А какой смысл сражаться с такими частыми гостями?! Я, как бы странно это не звучало, принимаю их, как перелетных гостей: наблюдаю, слушаю то, что они хотели бы до меня донести. И, как правило, они сами уходят. А я остаюсь с миром и ясностью, с пониманием, что это всего лишь забота об осторожности — и ничего больше!

После выздоровления Елена планирует стать донором крови, чтобы антитела, находящиеся в ее плазме, спасали других людей.

— Да, я все еще больна, но верю, что на правильном пути к выздоровлению, — говорит на прощанье Елена и желает всем светлой Пасхи.

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