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Мэр "украинского Уханя" излечился от коронавируса
Мэр городка Монастыриска на Тернопольщине Андрей Старух признался, что выздоровел от коронавирусной болезни. В своем Facebook он сообщил, что негативный результат показал уже второй тест.
«Позвонили врачи, сообщили, что повторный анализ подтвердил отрицательный результат. То есть я здоров», — написал он в соцсети, поблагодарив медиков.
Он также отметил, что процесс лечения прошел незаметно для него самого, а вирус не коснулся его семьи.
«Хотя на самоизоляции тысячи семей, мы не одни. Берегите себя и своих близких», — призвал городской голова.
Напомним, по состоянию на 1 апреля в Монастырисском районе на Тернопольщине насчитывалось 77 инфицированных COVID-19, среди которых десятки врачей.
Жители района назвали ситуацию критической и призвали президента Зеленского вмешаться в ситуацию, распорядившись об ужесточении карантинных мер, а также об обеспечении местной больницы, в которой отсутствует даже инфекционное отделение, соответствующими средствами защиты. В обнародованном в сети обращении местных жителей они называли Монастыриска «украинским Уханем».
Фото Facebook Андрея Старуха
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