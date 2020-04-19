Мэр "украинского Уханя" излечился от коронавируса

Украина

Мэр городка Монастыриска на Тернопольщине Андрей Старух признался, что выздоровел от коронавирусной болезни. В своем Facebook он сообщил, что негативный результат показал уже второй тест.

«Позвонили врачи, сообщили, что повторный анализ подтвердил отрицательный результат. То есть я здоров», — написал он в соцсети, поблагодарив медиков.

Он также отметил, что процесс лечения прошел незаметно для него самого, а вирус не коснулся его семьи.

«Хотя на самоизоляции тысячи семей, мы не одни. Берегите себя и своих близких», — призвал городской голова.

Напомним, по состоянию на 1 апреля в Монастырисском районе на Тернопольщине насчитывалось 77 инфицированных COVID-19, среди которых десятки врачей.

Жители района назвали ситуацию критической и призвали президента Зеленского вмешаться в ситуацию, распорядившись об ужесточении карантинных мер, а также об обеспечении местной больницы, в которой отсутствует даже инфекционное отделение, соответствующими средствами защиты. В обнародованном в сети обращении местных жителей они называли Монастыриска «украинским Уханем».

Фото Facebook Андрея Старуха

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