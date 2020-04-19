Украина

Аваков думает, что Житомирщина будет гореть еще дня три

Штаб ликвидации лесных пожаров в Житомирской области, который 13 апреля провел заседание в Овруче, подвел итоги воздушного мониторинга над районом возгорания, основной причиной которого в МВД называют малоснежную зиму и сухую лесную подстилку.

Как сообщил в соцсети глава МВД Арсен Аваков, совместными усилиями спасателей и авиации удалась спасти от огня 4 села.

Ликвидаторы огня работают круглосуточно и рассчитывают справиться с огнем за 3−4 дня.

Заседание штаба

Облет территории возгорания

Напомним, ранее спасатели констатировали, что оперативной ликвидации лесных пожаров, возникающих на территории Житомирской области, мешает сильная захламленность лесных массивов и отсутствие дорог. Поэтому для расчистки дорог пришлось привлечь тяжелую технику Вооруженных сил и пожарный поезд «Укрзализныци».

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