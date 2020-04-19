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В Крыму Пасху празднуют под присмотров казаков с нагайками
В Севастополе, куда Россия решила свозить больных COVID-19 военных, всенощные пасхальные богослужения состоялись под усиленной охраной полиции и казаков, однако последние в основном следили за сборщиками подаяний на паперти и на многочисленные нарушения карантинного режима внимания не обращали.
Об этом свидетельствуют фото, опубликованные ресурсом Крым.Реалии.
По информации журналистов, в большинстве храмов запрет на ограничение верующих обходили — крестный ход проводили все вместе, количество собравшихся в храмах не считали, причащали в храмах.
А на территории Свято-Владимирского собора в Херсонесе прошел пасхальный крестный ход, участники которого хоть и шли в масках, но дистанцию между собой не соблюдали.
Отметим, что по состоянию на 19 апреля на территории полуострова коронавирусную инфекцию подтвердили у 61 человека, из них 16 случаев зарегистрированы в Севастополе.
Напомним, ранее в сеть попали фото нелепых «антикоронавирусных» казачьих патрулей в Симеизе и Ялте.
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