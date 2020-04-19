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Пасха на краю Земли: как украинские полярники отметили праздник в Антарктиде (фото)
Украинские антарктические полярники на станции «Академик Вернадский» неожиданно оказались единственными, кто смог посетить полноценное пасхальное богослужение в церкви. В своем Facebook ученые отмечают, что праздновали все вместе в станционной церкви Святого Владимира, поскольку Антарктида до сих пор остается единственным континентом планеты, где не зафиксирован коронавирус.
Также констатировано, что поводом для радости украинцев в Антарктиде стал не только светлый праздник, но и долгожданное прибытие 25-й Украинской антарктической экспедиции, которые смогли добраться до ледяного континента со второй попытки.
«Надеемся, что уже вечером две воссоединенные команды смогут праздновать этот светлый день вместе», — сообщили полярники.
Напомним, ранее руководство Национального антарктического научного центра рассматривало возможность того, что из-за пандемии коронавируса 12 украинских полярников, год отработавших в Антарктиде на станции «Академик Вернадский», останутся там на вторую зимовку.
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