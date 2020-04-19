26.92 / 27.36 29.02 / 29.74
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Пасха на краю Земли: как украинские полярники отметили праздник в Антарктиде (фото)

19:15 19 апреля 2020 23
Пасха на краю Земли: как украинские полярники отметили праздник в Антарктиде (фото)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Украинские антарктические полярники на станции «Академик Вернадский» неожиданно оказались единственными, кто смог посетить полноценное пасхальное богослужение в церкви. В своем Facebook ученые отмечают, что праздновали все вместе в станционной церкви Святого Владимира, поскольку Антарктида до сих пор остается единственным континентом планеты, где не зафиксирован коронавирус.

Также констатировано, что поводом для радости украинцев в Антарктиде стал не только светлый праздник, но и долгожданное прибытие 25-й Украинской антарктической экспедиции, которые смогли добраться до ледяного континента со второй попытки.

«Надеемся, что уже вечером две воссоединенные команды смогут праздновать этот светлый день вместе», — сообщили полярники.

Напомним, ранее руководство Национального антарктического научного центра рассматривало возможность того, что из-за пандемии коронавируса 12 украинских полярников, год отработавших в Антарктиде на станции «Академик Вернадский», останутся там на вторую зимовку.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Поджигатели

Передвигаются на скутерах: под Киевом орудует пара поджигателей (видео)

лаборатория в Ухане

Китай устроил самую дорогую операцию прикрытия: расследование Fox News о происхождении COVID-19

Владимир Зеленский

"Это победа жизни": Зеленский порадовался поведению украинцев на Пасху

Елена Ганцяк лечится от коронавируса

«Когда кашляла и задыхалась, принимала витамин С»: киевлянка рассказала, как лечится от коронавируса

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер