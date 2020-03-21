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Украина

Потерявшаяся экспедиция: из-за COVID-19 украинские полярники не смогли добраться до Антарктиды

5:48 21 марта 2020 88
Полярники
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В ближайшие недели антарктическая станция «Академик Вернадский» будет доступна украинским полярникам только в ходе 3D-тура: из-за пандемии коронавируса, развернувшейся во всем мире, 25-ая Украинская антарктическая экспедиция не смогла добраться до места назначения в Антарктиде.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

Уточняется, что экспедиция отправилась 16 марта, но так и не смогла попасть в Антарктиду, и вернулась 20 марта в Киев.

«Карантин в Чили и многих странах Южной Америки заставил скорректировать планы. Три дня экспедиция находилась в Стамбуле и была вынуждена вернуться в Киев сегодня поздно вечером», — рассказал глава Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

В ведомстве уверяют, что все члены экспедиции защищены от вируса: обеспечены респираторами, очками, антисептиками и тому подобное.

«Сейчас участники экспедиции чувствуют себя хорошо, после приземления самолета они прошли температурный скрининг. Несмотря на это, весь состав экспедиции добровольно поехал на временную обсервацию, а на следующей неделе всем будет сделан лабораторный тест на наличие коронавируса», — говорится в сообщении.

В это время МОН и Национальный антарктический научный центр в сотрудничестве с Министерством иностранных дел и диппредставительством в Чили «ищут пути», чтобы доставить экспедицию на станцию «Академик Вернадский».

Там 25-я УАЭ должна сменить на станции своих коллег, которые работают на «Вернадском» уже около года.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в составе экспедиции на украинскую станцию в Антарктиду должны отправиться две женщины.

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